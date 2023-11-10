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الصحة الفلسطينية بغزة: شهيد وإصابات بين النازحين جراء استهداف قوات الاحتلال لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي فجر اليوم

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:02
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