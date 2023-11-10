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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "حماس" ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن ويجب أن تتم عملية متبادلة (الميادين)
Lebanon 24
10-11-2023
|
02:05
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