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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تمركزا عسكريا في مستوطنة "نيريم" وموقع "العين الثالثة" برشقات صاروخية مركزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:59
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