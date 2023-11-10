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نتنياهو: يجب أن تكون هناك قوة موثوقة يمكنها إذا لزم الأمر الدخول إلى غزة لمنع تهديدات المسلحين

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:34
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