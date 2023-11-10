Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال بمخيم العروب
lebanon 24
10/11/2023 13:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في قلقيلية وإصابة اثنين بجروح خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
10/11/2023 13:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: شهيد و5 إصابات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الجلزون شمالي رام الله
lebanon 24
10/11/2023 13:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السبت الماضي إلى 36 إضافة إلى 650 مصابا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية (الجزيرة)
lebanon 24
10/11/2023 13:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:12 | 2023-11-10
06:09 | 2023-11-10
06:05 | 2023-11-10
05:54 | 2023-11-10
05:39 | 2023-11-10
05:14 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24