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العدوّ الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشرقية ومحيط موقع ⁧‫العاصي‬⁩ بالقذائف المدفعية والقذائف الفسفورية الحارقة

Lebanon 24
10-11-2023 | 05:14
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