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الرئاسة المصرية: السيسي وأمير قطر أكدا رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة ورفض محاولات التهجير القسري

Lebanon 24
10-11-2023 | 07:05
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