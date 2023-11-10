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نتنياهو لـ"فوكس نيوز": الهجوم الجوي والبري يستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كنت آمل

Lebanon 24
10-11-2023 | 07:51
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