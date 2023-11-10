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مسؤول أميركي لفرانس برس: تأكيد لقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي في منطقة سان فرانسيسكو في 15 تشرين الثاني

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:10
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