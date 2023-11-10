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غارة معادية على ميس الجبل وحولا وقصف مدفعي عنيف على الجبين ومحيط البستان والضهيرة

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:46
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