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أخبار عاجلة
غارة معادية على ميس الجبل وحولا وقصف مدفعي عنيف على الجبين ومحيط البستان والضهيرة
Lebanon 24
10-11-2023
|
08:46
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