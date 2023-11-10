Advertisement

أخبار عاجلة

ناطق باسم "الأونروا" لـ"سكاي نيوز عربية": نُريد هدنة حقيقية وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا لـ"سكاي نيوز عربية": نطالب بوقف إطلاق النار في غزة من أجل إدخال وتوزيع المساعدات
lebanon 24
10/11/2023 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لـ"سكاي نيوز عربية": مُصرّون على إكمال مهمتنا حتى القضاء على "حماس"
lebanon 24
10/11/2023 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز : وزير الدفاع الإيراني يحذر واشنطن من أنها "قد تتعرض لضرر بالغ" إن لم يتوقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/11/2023 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لسكاي نيوز عربية: العلاقات الدفاعية والعسكرية مع إسرائيل "متجذرة"
lebanon 24
10/11/2023 19:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2023-11-10
11:59 | 2023-11-10
10:52 | 2023-11-10
10:41 | 2023-11-10
10:39 | 2023-11-10
10:31 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24