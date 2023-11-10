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يحلق في هذه الاثناء الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البحر قبالة مدينة صور واتجه شمالا مخلفا سحب دخان ابيض في سماء المنطقة

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:20
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