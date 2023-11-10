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"لبنان 24": 3 قذائف مدفعية إسرائيليّة سقطت على أطراف بلدة حولا الجنوبية لجهة وادي السلوقي
Lebanon 24
10-11-2023
|
10:20
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