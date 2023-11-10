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"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة قصفت منزلين في بلدة عيتا الشعب ولا إصابات بين المواطنين

Lebanon 24
10-11-2023 | 10:31
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