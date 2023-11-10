21
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
21
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود (الجزيرة)
Lebanon 24
10-11-2023
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في غزة بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في غزة بسبب نفاد الوقود
11/11/2023 01:16:04
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير المستشفى الإندونيسي للجزيرة: المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود
Lebanon 24
مدير المستشفى الإندونيسي للجزيرة: المستشفى سيتوقف خلال 24 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود
11/11/2023 01:16:04
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: قصف إسرائيلي متواصل بمحيط المستشفى وخلال ساعات ستنقطع الكهرباء بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: قصف إسرائيلي متواصل بمحيط المستشفى وخلال ساعات ستنقطع الكهرباء بسبب نفاد الوقود
11/11/2023 01:16:04
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مستشفى العودة لـ"الجزيرة": المستشفى سيتوقف تماما عن العمل مساء غد لنفاد مخزون السولار
Lebanon 24
مدير مستشفى العودة لـ"الجزيرة": المستشفى سيتوقف تماما عن العمل مساء غد لنفاد مخزون السولار
11/11/2023 01:16:04
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
موسم الزيتون كارثيّ.. كلفة الانتاج كبيرة وسعر "التنكة" ناريّ
Lebanon 24
موسم الزيتون كارثيّ.. كلفة الانتاج كبيرة وسعر "التنكة" ناريّ
02:30 | 2023-11-10
10/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
Lebanon 24
بعد أقل من عامين على زواجهما.. طلاق الفنان الشهير والمذيعة المعروفة بشكل مفاجئ!
02:16 | 2023-11-10
10/11/2023 02:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
04:21 | 2023-11-10
10/11/2023 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:14 | 2023-11-10
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: إحراز تقدم في مفاوضات الإفراج عن الرهائن
17:57 | 2023-11-10
قصف إسرائيلي عنيف في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة
17:55 | 2023-11-10
يونيسف: ندعو لوقف الهجمات على المرافق الصحية بغزة فوراً وسرعة توصيل إمدادات الوقود
17:54 | 2023-11-10
نتنياهو يهاجم ماكرون ويطالبه بانتقاد حماس وليس إسرائيل
17:53 | 2023-11-10
ممثل ألبانيا في مجلس الأمن: يجب معاقبة من يدعم حماس والعمل على إدارة غزة بدون حماس
17:49 | 2023-11-10
الصحة العالمية: نطالب بالتوصل لوقف إطلاق نار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
فيديو
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
11/11/2023 01:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24