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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 تشرين الاول وصل إلى 365

Lebanon 24
10-11-2023 | 13:32
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