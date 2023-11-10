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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: قصف مستشفى الشفاء بغزة يؤكد تعرض حياة الآلاف للخطر

Lebanon 24
10-11-2023 | 13:38
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