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"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن

Lebanon 24
10-11-2023 | 14:15
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