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مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف بشكل مكثف شمال غرب مدينة غزة بقنابل الفوسفور (الميادين)

Lebanon 24
10-11-2023 | 14:46
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