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المراقب الدائم لدولة فلسطين: الجيل الحالي لغزة لن يتذكّر إلاّ الأهوال والجثث والآمال المبددة ومزيدًا من الغضب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-11-2023 | 15:35
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