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المندوب الفلسطيني: عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 11 ألفا بينهم 4500 طفلاً (الحدث)

Lebanon 24
10-11-2023 | 15:44
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