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السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة: تعرّضت المرافق الطبية الإسرائيلية لهجمات حماس لكن مجلس الأمن يتجاهلها (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-11-2023 | 15:51
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