Advertisement

أخبار عاجلة

قصف إسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة

Lebanon 24
10-11-2023 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف جوي وبحري إسرائيلي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي ومنطقة الميناء في غزة
lebanon 24
11/11/2023 01:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة لـ"الجزيرة": بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت جميع مرضى التنفس الاصطناعي
lebanon 24
11/11/2023 01:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الطائرات الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل الضوئية فوق مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (الميادين)
lebanon 24
11/11/2023 01:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد 10 أشخاص في قصف إسرائيلي على أبواب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة (العربية)
lebanon 24
11/11/2023 01:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2023-11-10
18:14 | 2023-11-10
17:57 | 2023-11-10
17:55 | 2023-11-10
17:54 | 2023-11-10
17:53 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24