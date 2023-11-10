Advertisement

أخبار عاجلة

"وول ستريت جورنال": مجتمع الاستخبارات الأميركي لديه ثقة متزايدة بأن التقارير المتعلقة بعدد القتلى الصادرة من غزة دقيقة تقريباً

Lebanon 24
10-11-2023 | 16:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة "وول ستريت جورنال": السلطات الأميركية تضع خططا لإيقاف البرامج الحكومية غير الضرورية في حال حصول الإغلاق الحكومي
lebanon 24
11/11/2023 01:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن ضابط إسرائيلي: كلما توغلنا أكثر أصبحت المعركة أصعب
lebanon 24
11/11/2023 01:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول سترتي جورنال": المسؤولون الأميركيون يشعرون أن "إسرائيل" ستوافق أخيراً على وقف موقت للنار لكن ذلك قد يستغرق أياماً أو أسابيع
lebanon 24
11/11/2023 01:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا يمكننا الوثوق في الأرقام التي تعلنها "حماس" عن عدد "القتلى" في القطاع لأنها تضلل الشعب (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2023 01:22:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2023-11-10
18:14 | 2023-11-10
17:57 | 2023-11-10
17:55 | 2023-11-10
17:54 | 2023-11-10
17:53 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24