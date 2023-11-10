Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: القرار جاء بعد تشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

Lebanon 24
10-11-2023 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودية: ما حدث في غزة يجب ان لا يثنينا عن ايجاد سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية مرتكزا على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية
lebanon 24
11/11/2023 04:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسي يزور السعودية الأحد المقبل للمشاركة في اجتماع رؤساء منظمة التعاون الإسلامي (تسنيم)
lebanon 24
11/11/2023 04:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: على الدول العربية والإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفراء ووقف تصدير النفط إلى تل أبيب
lebanon 24
11/11/2023 04:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية تعلن تلقي طلباً من السعودية وفلسطين لعقد قمة عربية طارئة بالرياض يوم 11 تشرين الثاني المقبل (سكاي نيوز)
lebanon 24
11/11/2023 04:28:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2023-11-10
18:30 | 2023-11-10
18:16 | 2023-11-10
18:14 | 2023-11-10
17:57 | 2023-11-10
17:55 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24