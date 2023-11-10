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الخارجية السعودية: قمة الرياض تعبر عن إرادة عربية إسلامية للخروج بموقف موحد بشأن غزة

Lebanon 24
10-11-2023 | 17:31
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