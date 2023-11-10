Advertisement

أخبار عاجلة

يونيسف: ندعو لوقف الهجمات على المرافق الصحية بغزة فوراً وسرعة توصيل إمدادات الوقود

Lebanon 24
10-11-2023 | 17:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها
lebanon 24
11/11/2023 04:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في غزة مع قرب نفاد الوقود والإمدادات الصحية
lebanon 24
11/11/2023 04:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نطالب بحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية في غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
11/11/2023 04:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الإندونيسي بغزة بعد نفاد مخزون الوقود (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2023 04:29:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:31 | 2023-11-10
18:30 | 2023-11-10
18:16 | 2023-11-10
18:14 | 2023-11-10
17:57 | 2023-11-10
17:54 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24