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مدير عام وزارة الصحة في غزة ل"الجزيرة": سنقيم مقبرة جماعية في مجمع الشفاء للشهداء لأننا لا نستطيع الخروج لدفنهم
Lebanon 24
10-11-2023
|
18:30
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