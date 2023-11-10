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أطباء بلا حدود: مستشفى الشفاء تعرض لهجمات مكثفة والوضع داخله كارثي (الجزيرة)
Lebanon 24
10-11-2023
|
23:06
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