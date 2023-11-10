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نتانياهو رداً على دعوة ماكرون لوقف إطلاق النار: ما فعلته "حماس" في غزة ستكرّره في باريس ونيويورك

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:35
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