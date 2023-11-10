Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين تحت ركام المنازل منهم 1500 طفل

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: هناك 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض
lebanon 24
11/11/2023 09:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة نتيجة القصف الإسرائيلي
lebanon 24
11/11/2023 09:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية اعتقلت سائقيّ سيارات إسعاف في غزة
lebanon 24
11/11/2023 09:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2023 09:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:47 | 2023-11-11
02:47 | 2023-11-11
02:45 | 2023-11-11
02:39 | 2023-11-11
02:37 | 2023-11-11
02:31 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24