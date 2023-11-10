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وكالة الأنباء الفلسطينية: شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي على بيت لاهيا والنصيرات في قطاع غزة

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:59
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