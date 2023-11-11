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طبيب في مجمع الشفاء: لم نجد أي رد من الصليب الأحمر الدولي لحماية مستشفى الشفاء من القصف المتواصل (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:06
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