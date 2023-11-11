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أخبار عاجلة
مسؤول مستشفيات غزة: الأونروا والصحة العالمية اعتذرتا عن تقديم أي شيء في مدينة غزة والشمال
Lebanon 24
11-11-2023
|
04:25
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