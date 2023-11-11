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قصف وغارات إسرائيلية على أطراف بلدات القطاع الغربي والقاء القنابل الحارقة في اتجاه جبل اللبونة ومحيط علما الشعب (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:59
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