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"الحدث" نقلاً عن مصادر كردية: مسيّرة مفخخة تهاجم قاعدة "حرير" شمال أربيل

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:02
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