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حزب الله: استهدفنا قبل ظهر اليوم موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقنا فيه إصابات مباشرة

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:20
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