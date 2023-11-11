Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري بشار الأسد: ما يشجع آلة القتل الإسرائيلية هو التواطؤ الغربي الذي يبرر كل أشكال الإجرام والتدمير في قطاع غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: خلال لقائي مع الرئيس السوري بشار الأسد أدركتُ أنّهُم سيتخذون الخطوات المسؤولة تجاه موضوع غزة
lebanon 24
11/11/2023 14:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري بشار الأسد: يجب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً
lebanon 24
11/11/2023 14:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام صينية: الرئيس شي جين بينغ سيلتقي اليوم نظيره السوري بشار الأسد
lebanon 24
11/11/2023 14:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى الصين
lebanon 24
11/11/2023 14:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:32 | 2023-11-11
07:30 | 2023-11-11
07:28 | 2023-11-11
07:27 | 2023-11-11
07:26 | 2023-11-11
07:22 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24