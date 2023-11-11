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الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يدعو إلى وقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:51
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