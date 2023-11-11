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المفوض العام لوكالة "الأونروا": 100 زميل قضوا بقطاع غزة وأكثر من 10 آلاف قضوا معظمهم نساء وأطفال (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-11-2023 | 06:28
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