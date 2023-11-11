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العاهل الأردني عبد الله الثاني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار

Lebanon 24
11-11-2023 | 06:47
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