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الرئيس الإيراني: فلسطين تشهد أسوأ الجرائم عبر التاريخ ولا بدّ من اتخاذ قرار لدعم أهلنا في غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 07:27
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