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رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله: الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تتعارض مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

Lebanon 24
11-11-2023 | 07:55
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