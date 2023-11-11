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رئيس طاجكستان إمام علي رحمان: إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد للصراع

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:08
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