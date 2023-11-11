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الاسد: لا معنى لأي خطوة نقوم بها ما لم نمتلك أدوات فعلية للضغط

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:16
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الأسد: إذا لم نمتلك أدوات حقيقية للضغط فلا معنى لأي خطوة نقوم بها
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11/11/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاجتماعات والاستعدادات التي نقوم بها من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة لأننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي
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11/11/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف والمقاطعة لم تعد مجدية بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية
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11/11/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لأوّل مرة نقوم باستخدام المسيّرات الهجومية الإنقضاضية ولأوّل مرة استخدمنا صاروخ "البركان" الذي يزن نصف طن ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر
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11/11/2023 19:44:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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