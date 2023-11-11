Advertisement

أخبار عاجلة

الأسد: العلاقات مع إسرائيل يجب أن تكون رهنا بوقف الهجمات على غزة وإدخال المساعدات إليها

Lebanon 24
11-11-2023 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: أي قرار أممي يجب أن يطالب بوقف جرائم إسرائيل وإيصال المساعدات ورفض التهجير القسري
lebanon 24
11/11/2023 19:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
برلمانيون نرويجيون يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2023 19:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نُجدّد اليوم أمامكم التزام لبنان الشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 ونُشدّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ كافة مندرجاته وإلزامها بوقف استفزازاتها وعدوانها على وطننا
lebanon 24
11/11/2023 19:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية
lebanon 24
11/11/2023 19:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:34 | 2023-11-11
12:29 | 2023-11-11
12:20 | 2023-11-11
12:16 | 2023-11-11
12:10 | 2023-11-11
12:02 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24