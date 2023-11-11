نصرالله: 11-11 هو يوم شهيد "حزب الله" ونقصد به كل شهيد من أول شهيد مع إنطلاقة مسيرة المقاومة في 1982 مقاومة حزب الله بالتحديد إلى آخر شهيد تمّ تشييعه اليوم

Lebanon 24