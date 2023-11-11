نصرالله: الذي يجب أن ييأس هو الإسرائيليّ وأن من أشلاء الشهداء في غزة وفي لبنان ستنطلق أجيال للمقاومة أشدّ إيماناً وأقوى تصميماً وعزماً على مقاومة هذا الاحتلال

Lebanon 24