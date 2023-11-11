نصرالله: بعد المجازر التي يرتكبها العدو سيكون موقف بعض الدول من التطبيع أكثر تشدداً والتحول بالرأي العام العالمي تجاه اسرائيل يصبّ بمصحلة المقاومة وغزة

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