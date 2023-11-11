Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: السفيرة الأميركية إما كاذبة وإما جاهلة والأميركيون لم يتركوا قناة أجنبية أو غير أجنبية أو لبنانية إلا وأرسلوا عبرها التهديدات

Lebanon 24
11-11-2023 | 09:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: عمليات المقاومة الإسلامية في العراق تخدم عملية تحرير العراق وسوريا من القواعد الأميركية ويجب أن يوظفها العراقيون والسوريون لأجل ذلك لكن الحيثية التي انطلقت منها هي نصرة غزة
lebanon 24
11/11/2023 19:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا يوجد داعم للعدو الإسرائيلي حالياً سوى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا
lebanon 24
11/11/2023 19:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الناس في لبنان لم يتركوا المقاومة منذ العام 1982 وحتى اليوم رغم كل المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيليّ
lebanon 24
11/11/2023 19:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاحتجاجات.. دار الفتوى تعلن تأجيل زيارة السفيرة الأميركية
lebanon 24
11/11/2023 19:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2023-11-11
12:48 | 2023-11-11
12:46 | 2023-11-11
12:46 | 2023-11-11
12:34 | 2023-11-11
12:29 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24